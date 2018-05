Pallanuoto | A1 2018 | sabato in programma l’ultima giornata della regular season

Pallanuoto - A1 2018 : il programma e gli orari della Final Six scudetto a Siracusa. Come seguire le sfide in TV : Tutto pronto per l’appuntamento più importante del campionato di Pallanuoto di A1 maschile: le Final Six scudetto che quest’anno si disputeranno a Siracusa. In attesa di definire il tabellone, con l’ultima giornata della regular season da disputare, andiamo a scoprire il programma e gli orari dei match decisivi. Venerdì 25 maggio Quarti di Finale 3a CLASSIFICATA-6a CLASSIFICATA (ore 18) Diretta Waterpolo ...

La fase finale della Champions di Pallanuoto solo su Sky Sport (7 - 9 Giugno 2018) : A seguito dell’accordo tra Sky Italia e Pro Recco nuoto e Pallanuoto SSD, dal 7 al 9 Giugno 2018, solo su Sky Sport 2 sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla fase finale della Final8 di LEN Champions League maschile. Sarà la Sciorba, storica piscina di Genova, a ospitare la prima </strong...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : sorprese nella Final Six. Avanti Rapallo e Bogliasco - fuori Milano e Roma : Sono due sorprese ad inaugurare la Final Six che assegnerà lo scudetto della Pallanuoto femminile: nei quarti di Finale giocati in serata, sono state le squadre peggio piazzate al termine della regular season a passare il turno. Dunque vanno Avanti entrambe le compagini liguri, Bogliasco e Rapallo, che hanno battuto rispettivamente Roma e Milano. nella prima partita Bogliasco ha sorpreso Roma: dopo la prima metà di gara molto equilibrata, chiusa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Alphen-Pro Recco 5-24. Liguri dominatori assoluti - ora testa alla Final Eight : La Pro Recco conclude dominando la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile: i Liguri hanno battuto in trasferta gli olandesi dell’Alphen per 5-24, chiudendo il girone in testa con 39 punti sui 42 disponibili, nonostante fossero già qualificati alla Final Eight in qualità di società organizzatrice (si giocherà a Genova dal 7 al 9 giugno, si è qualificata anche Brescia). Gara senza storia quella andata in scena ad Alphen ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : l’AN Brescia vince e vola alle finali : Un po’ di sofferenza, ma il pronostico è rispettato. L’AN Brescia vince alla Piscina Mompiano per 11-9 nella 14ma giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto con l’Hannover e agguanta il pass per la Final Six di Genova, dove si assegnerà il titolo nella più importante manifestazione europea per club. Può gioire dunque il pubblico lombardo: risultato davvero importante per la squadra di Sandro Bovo che ora ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori italiane dell’ultima giornata della regular season : Ultima giornata per la regular season di Pallanuoto femminile: terminata dunque sabato la stagione dell’A1, che ora vedrà il suo punto più importante con i play-off scudetto. Andiamo a vedere le migliori italiane di questo 18mo turno. Roberta Bianconi: la stella del campionato, quasi sicuramente la miglior giocatrice del torneo. L’azzurra, ex Olimpiacos, guida la sua corazzata Orizzonte Catania alla vittoria nel derby contro il ...

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori italiani della 24ma giornata. Eduardo Campopiano show! : Ventiquattresima giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo a lunghi passi verso la fase decisiva, i playoff che assegneranno lo scudetto. Posizioni ormai praticamente cristallizzate: si è disputato sabato il big match tra le prime della classe che ha visto nuovamente trionfare (anche se a fatica) il Pro Recco. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori italiani in acqua. Eduardo Campopiano: davvero mostruoso ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 18ma giornata. Retrocede il Messina : Diciottesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: arrivano i primi verdetti. Il Messina, dopo aver battagliato per tanti anni anche per la vittoria del titolo, è costretto a Retrocedere in A2 alla fine di una stagione da dimenticare. Sconfitta nettissima nel derby siciliano con la capolista Orizzonte Catania. Successi anche per Plebiscito Padova e Cosenza, pareggio per 10-10 invece per Milano e Rapallo. Andiamo a vedere i ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...