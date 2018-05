Palermo : clochard picchiato a Palermo - è caccia agli aggressori : Palermo , 17 mag. (AdnKronos) – Nuova aggressione ai danni di un clochard a Palermo . La vittima è un senzatetto di 24 anni, originario del Bangladesh, trasportato all’ospedale Civico ancora sotto choc e con il volto tumefatto. Secondo quanto ha raccontato alla Polizia, ieri sera mentre dormiva in via Puglisi Bertolino, a pochi passi dalla centralissima piazza Politeama, sarebbe stato picchiato da due giovani. I due lo hanno picchiato ...

Palermo : figlia clochard ucciso - con ergastolo giustizia è fatta ma mio padre non tornerà : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "Siamo soddisfatti, l'ergastolo era il minimo della pena... Ma mio padre non me lo ridarà più nessuno...". A parlare è la figlia, ancora minorenne, di Marcello Cimino, il clochard 46enne bruciato vivo un anno fa dal benzinaio Giuseppe Pecoraro che oggi è stato condanna