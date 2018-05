Pakistan | studentessa prigioniera | “Costretta ad abortire” 20enne di Verona sparita da

Verona - studentessa di origini Pakistan e denuncia : “Costretta ad abortire dai miei genitori. Legata a un letto e sedata” : Era rimasta incinta del suo ragazzo, un compagno che frequenta la sua stessa scuola, e aveva deciso di tenere il bambino. Ma i genitori non erano d’accordo. Perciò hanno portato la giovane studentessa 20enne – di origini pakistane ma residente a Verona – nel loro Paese e l’hanno costretta ad abortire . Secondo il Corriere del Veneto, inoltre, la ragazza aveva già denuncia to il padre per maltrattamenti lo scorso anno ed era ...

