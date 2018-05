Padova | scuola spedisce gli alunni indisciplinati a lavorare nella casa di riposo

fanpage

(Di giovedì 17 maggio 2018) Cambiano le punizioni in unasuperiore di Camposampiero, nelno. Non più sospensioni e brutti voti per gli studenti, ma puliziestessaoppure anche attività sociali con gli anziani in unadi. Secondo i prof i metodi tradizionali non funzionano più e quindi ecco tentare quelli “alternativi”.