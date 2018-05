Padova | incidente alle Acciaierie Venete | 7 indagati Sotto inchiesta i vertici della

Incidente alle Acciaierie Venete di Padova - sette indagati : Incidente alle Acciaierie Venete di Padova, sette indagati Incidente alle Acciaierie Venete di Padova, sette indagati Continua a leggere L'articolo Incidente alle Acciaierie Venete di Padova, sette indagati proviene da NewsGo.

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : sette indagati. “Anche i vertici aziendali” : Per l’incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Padova, la procura ha deciso l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone. Sotto inchiesta, stando a quanto scrive l’Ansa, ci sarebbero i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Al momento, si tratta di un’iscrizione “tecnica”, necessaria per l’affidamento da parte del pm ...

Padova - il sopravvissuto all’incidente nell’acciaieria : “I colleghi sembravano fusi - addosso solo brandelli di pantaloni” : Come un “terremoto” che lo “ha alzato da terra”. Lo descrive così, Gianni Gallo, uno degli operai che sono sfuggiti al vapore incandescente che ha travolto due suoi colleghi e altrettanti dipendenti di una ditta in appalto dopo la caduta della siviera nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete di Padova. “Mentre fuggivo – ricorda – mi sono trovato davanti Todita (Sergiu, il dipendente moldavo in fin di ...

L'incidente alle acciaierie di Padova per l'azienda è "un fatto imponderabile" : Sono stabili, ma in condizioni gravissime, tre degli operai feriti, mentre un quarto è stato dimesso ieri in tarda serata. Il responsabile relazioni esterne:...

Padova - sequestrate le Acciaierie Venete. Operai in sciopero dopo l’incidente nel quale 4 colleghi sono rimasti feriti : dopo quello scoppio simile a un “terremoto”, è un lunedì di blocco totale negli stabilimenti di Acciaierie Venete. Non solo a Padova, dove l’impianto è stato sequestrato dalla magistratura, ma anche negli altri siti dell’azienda. I lavoratori hanno deciso di scioperare per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza in seguito all’incidente che domenica mattina ha coinvolto quattro persone, due dipendenti ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : operaio in pericolo di vita : E’ in pericolo di vita l’operaio ricoverato all’ospedale di Padova a seguito dell’incidente verificatosi domenica mattina alle Acciaierie Venete: a causa di un guasto nella linea produttiva quattro operai sono stati investiti da una colata di acciaio fuso. Il direttore del Centro Grandi Ustionati di Padova ha confermato un quadro clinico di altissima gravità. L'articolo Padova, incidente alle Acciaierie Venete: operaio in ...

