Padova - gli alunni indisciplinati mandati a lavorare alla casa di riposo per anziani : Basta con le note, le sospensioni, le penalizzazioni nei risultati. In una scuola nel Padovano si sperimentano punizioni alternative a chi accumula troppe note sul registro

TEDxPadova : Cimba invade la città con le frasi degli scienziati celebri : Della grande astrofisica Hack, ad esempio, è riprodotta una frase che si interroga sui limiti della scienza: «La scienza non riesce a dare una risposta totale. Quindi, il mistero c'è certamente. Se ...

Chi sono e come stanno gli operai colpiti dall'acciaio fuso a Padova : Roma, 13 mag. , askanews, Grave incidente alle Acciaierie Venete a Padova: 4 operai feriti gravi, 3 in condizioni più critiche, colpiti da acciaio fuso. E' successo questa mattina; sul posto, in corso ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

'Il valore degli animali' : bioetica - benessere e rapporto tra uomo e animali nel corso dell'IZSVe a Padova : Si terrà tra il 6 e il 9 giugno 2018 a Padova il corso ECM "Il valore degli animali. Percorso tra scienza, etica e arte", organizzato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è esplorare il valore degli animali sulla base delle conoscenze scientifiche e da un punto di ...

Serie B : Lecce - Livorno e Padova - tra le neopromosse chi sta meglio? : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre che hanno vinto la Serie C nei rispettivi gironi e sono promosse di diritto in Serie B. La promozione è stata festeggiata in tutte e tre le città con grande soddisfazione, soprattutto a Lecce dove per il match decisivo contro la Paganese erano presenti 23 mila persone allo stadio e in città è esplosa una vera e propria festa giallorossa. Una particolarità accomuna il destino delle tre squadre. Sarà un caso ...

"Si tratta di un aumento consistente – continua l'assessora – Il massimo che potevamo applicare in questa situazione. L'assistenza domiciliare è una parte determinante di un sistema di supporto alla popolazione anziana che stiamo sviluppando anche su altri fronti.

Tra i servizi attivi del Comune di Padova rivolti agli anziani ci sono i pasti e la lavanderia a domicilio, la pulizia domiciliare straordinaria, il telesoccorso e il telecontrollo oltre alla telefonata amica che consente di mantenere il contatto con le persone in situazi

Padova, 8 mag. Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. "I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un'importanza stra

Padova : un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli : Padova, 8 mag. (AdnKronos) – Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. “I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un’importanza strategica per noi ‘ spiega l’assessora Marta Nalin ‘ L’obiettivo da una parte è quello di consentire alla ...

Imprenditore Padovano e moglie arrestati : decine di operai stranieri trattati come schiavi : PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Imprenditore operante nel settore agricolo nel comune di ...

Da segnalare inoltre che quasi 1 ragazzo su 3 (27%) riferisce di aver giocato al videopoker, aver fatto scommesse su internet e/o aver comprato gratta e vinci almeno una volta nella vita e 1 su 10 ha provato a fumare. Significativo inoltre che tra le caratteristiche socio