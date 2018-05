Open Bnl | Zverev ai quarti | Edmund ko

Le più belle immagini degli Open Bnl : L'azzurro Fabio Fognini ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018. Fognini ha battuto l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Thiem, per la rabbia ha spaccato la sua rac

Open Bnl - Halep sul velluto - Osaka ko : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Esordio sul velluto per Simona Halep agli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista romena, numero 1 del mondo e finalista uscente, sul campo Pietrangeli si è sbarazzata senza problemi della giapponese Naomi Osaka , n.21 del ranking Wta, in appena 59 minuti col punteggio di 6-1 6-0. Agli ottavi la 26enne ...

Open Bnl - Cecchinato fuori con Goffin : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Marco Cecchinato dura un set contro il belga David Goffin , poi è costretto a dire addio agli Internazionali Bnl d'Italia in corso a Roma con il punteggio finale di 5-7, 6-2, 6-2.

Open Bnl : Sharapova vince all'esordio : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Buona la prima per Maria Sharapova agli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista russa, tre volte vincitrice a Roma, ha sconfitto alla 'Next Gen Arena' del Foro Italico l'...

Open Bnl : Fognini domina Monfils : ANSA, - ROMA, 14 MAG - Due set dominati in appena 53' sono serviti a Fabio Fognini per far sognare il Centrale del Foro Italico e superare il francese Monfils al primo turno del tabellone degli ...