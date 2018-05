Open Bnl | Djokovic ai quarti

ansa

(Di giovedì 17 maggio 2018) ANSA, - ROMA, 17 MAG - Novaksi qualifica aidi finale degli Internazionalid'Italia. Il tennista serbo, numero 18 al mondo, ha regolato in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-1 7-5 in un'ora e 28'. Al prossimo turno affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha liquidato in due set il ...