pcprofessionale

: OnePlus 6 unisce potenza e design a prezzi contenuti Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo OnePlus 6,… - grifoorg : OnePlus 6 unisce potenza e design a prezzi contenuti Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo OnePlus 6,… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Chi vorrà potrà acquistarlo anche nei negozi pop-up store cheaprirà in tutto il mondo il 21 maggio. Anche in Italia ci sarà uno store di, precisamente a Milano in via Molino delle ...