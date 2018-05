OnePlus 6 è già su Amazon Italia | prenotate subito il vostro modello

Gli sfondi ufficiali di OnePlus 6 sono già disponibili al download : OnePlus 6 è stato appena annunciato ufficialmente e, subito dopo avervelo fatto conoscere attraverso l'unboxing e le nostre prime impressioni, ecco a voi gli sfondi ufficiali dell'ultimo nato di casa OnePlus subito disponibili al download. L'articolo Gli sfondi ufficiali di OnePlus 6 sono già disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi - OnePlus e Hisense : la Cina tech è sempre più vicina (anzi è già arrivata) : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta Xiaomi, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua...

Android P su OnePlus 5 e 5T già entro fine 2018? L’annuncio tanto atteso : Potrebbe essere una sorta di anteprima assoluta quella di Android P su OnePlus 5 e 5t entro la fine di questo 2018. I due ex top di gamma, nell'universo Android, dovrebbero infatti essere i primi a ricevere il sistema operativo Android 9.0, protagonista della Google I/O di qualche giorno fa. A dircelo, in maniere velata, è lo stesso produttore cinese che riserva grandi sorprese a vecchi e nuovi clienti. Domani 16 maggio sarà il giorno della ...

OnePlus 6 : già disponibile Android P (beta) prima della presentazione : OnePlus 6 sarà idoneo a partecipare alla open beta di Android P, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimana prima che il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo di Android P, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi. Android P già ...

Scheda tecnica OnePlus 6 al gran completo già oggi 4 maggio grazie a TENAA : Risulta possibile consultare la Scheda tecnica OnePlus 6 in tutti i suoi aspetti già oggi 4 maggio? grazie alla certificazione TENAA propedeutica al lancio del device previsto il prossimo 16 maggio, il desiderio è esaudito. Buona parte delle specifiche del top di gamma sono infatti state svelate grazie al contributo dell'autorevole canale Twitter @Slashleaks. Sul sito di certificazione cinese è appena comparso proprio il OnePlus 6 con codice ...

OnePlus 6 sorride alla fotocamera e festeggia il sold out dei biglietti per la sua presentazione : OnePlus 6 posa per la fotocamera a pochi giorni dall'evento ufficiale in cui sarà presentato, e per il quale in poche ore sono stati venduti gli oltre 1.000 biglietti disponibili. L'articolo OnePlus 6 sorride alla fotocamera e festeggia il sold out dei biglietti per la sua presentazione proviene da TuttoAndroid.

Giallo attorno a OnePlus 6 : spunta la prima possibile data per la presentazione ufficiale : Stiamo vivendo giorni davvero intensi per quanto riguarda il susseguirsi di rumors relativi al nuovo OnePlus 6, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018 considerando una scheda tecnica che non dovrebbe avere nulla da invidiare rispetto agli altri top di gamma. Durante lo scorso fine settimana abbiamo preso in esame la prima possibile foto dello smartphone, il che non ha fatto altro che alimentare curiosità ed attesa di utenti ...