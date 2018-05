OnePlus 6 | Bullets Wireless e molto altro in regalo | concorso ufficiale fino al 22

optimaitalia

: #OnePlus6, #BulletsWireless e molto altro in regalo con il concorso ufficiale fino al 22 maggio: come partecipare… - OptiMagazine : #OnePlus6, #BulletsWireless e molto altro in regalo con il concorso ufficiale fino al 22 maggio: come partecipare… - Ciciarada : OnePlus Bullets Wireless, auricolari senza fili con ricarica rapida e resistenza all'acqua - ricercaloit : Arrivano OnePlus 6 e i nuovi auricolari wireless Bullets -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Ieri è stato il grande giorno del6 ma pure delle innovative cuffiepresentate dal produttore nell'evento di Londra. Questi due nuovi prodotti di punta e pure altri accessori sono protagonisti deldel brand cinese in scena da oggi 17 eal 22 maggio, grazie al quale sarà possibile ottenere lo smartphone appena lanciato odono hi-tech completamente gratis. Come partecipare?La paginadelè questa. Tra i premi garantiti con l'estrazione c'è naturalmente il nuovissimo6 in 10 esemplari , nella sua versione Mirror Black da 6 GB di RAM e 64 Gb di spazio di archiviazione interno e in altrettante 10 unità per il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non mancano all'appello ben 50 cuffiema anche cover per la nuova ammiraglia, il comodissimo Travel Backpack e pure 100 unità di powerbank ...