OnePlus 6 Avengers | Infinity War Limited Edition lanciato in Cina e India

Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition - in arrivo il 17 maggio : Scopriamo come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition , che sarà presentato il 17 maggio in India e che potrebbe essere destinato esclusivamente a quel mercato. L'articolo Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition , in arrivo il 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

Primi scatti effettuati con OnePlus 6 che appare in video in India e che arriverà in versione Avengers : Scopriamo i Primi scatti effettuati da OnePlus 6 e publicati dal CEO Pete Lau, mentre continuano i rumor su una versione targata Marvel e in India compare il primo spot al cinema. L'articolo Primi scatti effettuati con OnePlus 6 che appare in video in India e che arriverà in versione Avengers proviene da TuttoAndroid.