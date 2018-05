Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini | si tratta ancora sul capo del governo 

Governo - Nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...

Governo - Nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

M5S-Lega - Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul premier : ROMA - E' in corso alla Camera un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per arrivare alla definizione dei punti rimasti in sospeso nell'accordo sul programma di governo . Programma la cui ...

Governo : Nuovo vertice in nottata. Di Maio : 'Rifiniti gli ultimi dettagli' : Si è parlato di nuovo di staffetta ma l'ipotesi più gettonata è quella di un premier terzo, una figura politica -

M5S e Lega chiamano il Colle - poi Nuovo vertice notturno : «Sul premier riferiremo lunedì» : nuovo vertice in tarda serata, a quanto si apprende da fonti che seguono la trattativa di governo, tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio. È il terzo...

Salvini e Di Maio lunedì al Colle : «Pronti per il governo». Nuovo vertice notturno : Terzo incontro in giornata tra M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto

Lega-M5S - in corso Nuovo vertice a Milano : Milano, 13 mag. , askanews, È in corso al Pirellone di Milano un altro incontro tra le delegazioni di M5s e Lega per trovare un'intesa su programma e composizione del possibile governo giallo-verde. ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via Nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Governo - Nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

M5S-Lega - Nuovo vertice a Milano. Di Maio : «Notevoli passi avanti». Pronta prima bozza del programma : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Sul tavolo, un...

M5S-Lega - Nuovo vertice a Milano Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare ...