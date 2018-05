Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in estate | il calendario aggiornato del tour 2018

In arrivo Nuovi concerti di Ed Sheeran - al lavoro sul prossimo album di inediti : gli spoiler del pupazzo di Happier (video) : Annunciato l'arrivo di nuovi concerti di Ed Sheeran tramite un videoclip divertente, postato dal cantate stesso sui propri canali social. A volte basta poco per mandare in visibilio i propri fan: al cantautore britannico più apprezzato del momento, è sufficiente un pupazzo! Ed Sheeran, infatti, ha condiviso con i propri fan e followers una "video-intervista" ad un ospite davvero speciale: il pupazzetto che lo ritrae, protagonista dei video ...

Nuovi concerti di Rkomi nel 2018 - al via Io in terra Summer Tour il 1° giugno : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Rkomi nel 2018. L’Io in terra Tour riprenderà il prossimo 1° giugno per una nuova serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi in tutta la penisola. La leg estiva del Tour 2018 di Rkomi riparte da Salice Terme per proseguire tra festival, club e Summer arena per tutta la stagione con eventi live da nord a sud. Il 1° giugno, Rkomi è atteso a Salice Terme per proseguire a Montegiorgio (FM) il 2 ...

Annunciati Nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Nuovi concerti di Ron nel 2018 con un evento speciale a Verona a giugno : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Ron nel 2018 sono stati annunciati oggi, mercoledì 2 maggio. Rosalino Cellamare svela nuove date per “Lucio! Il Tour”, il live che vede protagoniste indiscusse le canzoni dell’indimenticato e indimenticabile amico e collega Lucio Dalla e che vedrà il cantante di Dorno interprete dei brani più emblematici scritti insieme ma anche di altri estratti dal repertorio del celebre cantante bolognese scomparso nel 2012. Alle due ...

Anastacia in Italia : annunciati Nuovi concerti estivi : Si allunga il calendario di "The Evolution Tour 2018"

Annunciati Nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye live : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Annalisa in estate per Bye Bye: la cantante di Savona sarà in tour a seguito della anteprime live di maggio. Dopo l'annuncio delle due anteprime di concerti in programma a maggio, Annalisa farà tappa anche in alcune città italiane durante l'estate, per portare dal vivo al pubblico l'ultimo album d'inediti Bye Bye, pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dove la cantante ha presentato ...

Tom Walker ha annunciato Nuovi concerti in Italia : Tonerà a trovarci anche a novembre!

Nuovi concerti di Ermal Meta in estate tra Campania e Sardegna : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Ermal Meta in estate: si aggiungono nuove date al tour estivo del cantautore di Fier. Il Non Abbiamo Armi Tour estivo si arricchisce di Nuovi appuntamenti dal vivo, da nord a sud Italia. Ermal Meta ha annunciato nuove date di concerti tra Campania, Puglia e, per soddisfare le numerose richieste dei fan, la Sardegna. Il cantautore si esibirà il 28 giugno al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D'Arda a ...

Nuovi concerti dei Maneskin a Milano e Firenze : biglietti in prevendita per il tour 2018 : Nuovi concerti dei Maneskin sono in programma a Milano e a Firenze. Dopo il successo in prevendita dei primi appuntamenti della tournée autunnale, il gruppo di X Factor aggiunge Nuovi spettacoli live. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle prime date di Milano, Bologna e Roma, sono sold out anche il secondo evento a Milano e la data di Firenze. Si aggiunge quindi un nuovo evento a Milano, il terzo live nella città, in programma il 20 ...

Annunciati Nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...

Nuovi concerti di Gianna Nannini in estate tra Lucca e Pistoia : date e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Gianna Nannini in estate: Fenomenale il Tour 2018 prosegue anche a luglio e ad agosto! Gianna Nannini non si ferma dopo il tour nei palazzetti italiani: la sua tournée continuerà con nuove date estive nelle più importanti location e sarà protagonista di alcuni festival! Giunta quasi al termine del tour primaverile, Gianna Nannini ha svelato nuove date di concerti in programma per l'estate 2018: la cantante ...

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 Nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Nuovi concerti di Riki in estate - annunciate 4 date tra Taormina e Torino : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Riki in estate: al ricco calendario del tour, si aggiungono quattro nuove date in programma a luglio! Al tour estivo precedentemente annunciato, si aggiungono quattro concerti: Riki si esibirà il 10 luglio a Torino, in occasione del GruVillage Festival, il 16 luglio a Salerno, il 19 luglio per la prima volta nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) e il 28 luglio al Bolgheri Festival di Marina ...

Nuovi concerti di Fabrizio Moro per il tour 2018 - aggiunte tre date estive : biglietti in prevendita dal 12 aprile : Nuovi concerti di Fabrizio Moro si aggiungono al calendario in costante aggiornamento del tour estivo 2018, in partenza il 16 giugno col debutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre si prepara alla sfida dell'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona in coppia con Ermal Meta, il cantautore di Portami Via annuncia tre nuove date consecutive per il prossimo agosto, nell'ambito del tour a supporto della raccolta di successi Parole rumori e anni, ...