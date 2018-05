Nuoto | Katie Ledecky colpisce ancora! Record del mondo nei 1500 stile libero ad

oasport

(Di giovedì 17 maggio 2018) Stupirsi delle prestazioni di un’atleta del calibro dell’americanapotrebbe corrispondere a non verità. Tuttavia, quando la nuotatrice stelle e strisce entra in vasca è sempre spettacolo. E’ quanto accaduto nel corso della prima giornata di gare del TYR Pro Swim Series, ad Indianapolis (Stati Uniti), dove la campionessa degli States si è esibita nei. Le 30 vasche hanno esaltato l’incedere di(4’04″88 ai 400 metri; 8’11″70 agli 800 metri), in grado di toccare la piastra in 15’20″48, nuovodeldella distanza, migliorando il primato da lei stessa detenuto di 15’25″48 (ai Mondiali di Kazan 2015). Una gara in solitaria fin dalle prime battute ed una sfida contro il tempo che ha portato laa scrivere un’altra pagina di storia. Alle sue spalle, su crono ...