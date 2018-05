Notte dei Musei | per orientarsi ecco la Mappa della Metro dei Musei

Napoli - a Castel Sant’Elmo arriva la filosofia di Immanuel Kant nella Notte dei musei : Sabato 19 maggio alle ore 20.30 l’appuntamento è nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo, per la Terza Edizione della Festa dei musei, promossa dal MIBACT. Il filosofo Giuseppe Ferraro legge alcuni brani della “Critica della Ragion Pratica” di Immanuel Kant. Accompagnamento musicale di Zena Rotundi all’arpa e Francesca Iavarone al flauto.Continua a leggere

Lotta - staNotte Frank Chamizo sfida Jordan Burroughs! Il match del secolo - l’azzurro incontra l’icona dei 74kg : show a New York : Il match del secolo nel circuito della Lotta, la sfida delle sfide, l’incontro più spettacolare e avvincente possibile tra due stelle indiscusse di questo sport. Negli USA sono letteralmente scatenati per il match da sogno tra Jordan Burroughs e il nostro Frank Chamizo, la super sfida che andrà in scena questa notte durante il tradizionale Beat the Streets a Manhattan (New York). Nell’appuntamento annuale in cui molte star si ...

Cultura : Senato aderisce a ‘Notte dei Musei’ con apertura sabato : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il Senato della Repubblica aderisce all’iniziativa “Notte dei Musei”, con l’apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Madama dalle ore 20 alle ore 24 di sabato 19 maggio. Le visite, gratuite e della durata di circa un’ora, sono curate da personale del Senato, che illustra i principali aspetti storici, artistici e istituzionali delle sale di rappresentanza e dei luoghi più ...

Roma - sabato cultura sotto le stelle alla Sapienza : è la Notte dei musei : sabato 19 maggio, Sapienza partecipa alla Notte dei musei aprendo i suoi spazi a mostre e performance teatrali, laboratori e visite guidate, djset musicali e concerti: una Notte della cultura diffusa tra cortili universitari e gli 8 dei suoi musei che resteranno aperti fino a tardi (Anatomia comparata, Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Museo di Scienze della Terra, ...

Notte dei Musei : ecco cosa visitare e dove andare : ... alla Ludoteca Scientifica e al Museo degli Strumenti per il Calcolo , Via Bonanno Pisano, 2, , dove sarà possibile, eccezionalmente, visitare ancora la mostra, tra scienza e arte, "Congetture ...

Torna la Notte europea dei musei il 19 maggio - : In questa data è prevista un'apertura serale straordinaria di 3 ore per accedere alle esposizioni, al costo simbolico di un euro

‘La Notte del Maestro’ - calcio ma non solo a San Siro : prevista nell’intervallo l’esibizione dei Soul System : A bordocampo per Sky Sport ci sarà un commentatore d’eccezione: Alessandro Cattelan. Durante l’intervallo si esibiranno i Soul System, vincitori di X-Factor 2016 A meno di una settimana da La notte del Maestro cresce l’attesa per il match di addio di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lunedì 21 maggio allo Stadio Meazza renderanno omaggio ad uno dei calciatori più forti di sempre. Ma non sarà una serata di solo calcio. Sono ...

Biella : Notte Europea dei Musei - apertura serale per il Museo del Territorio : Il Museo del Territorio Biellese aderisce anche per l'edizione 2018 alla 'Notte Europea dei Musei' , prevista per la giornata del 19 maggio, e apre eccezionalmente di sera con ingresso gratuito dalle ...

[Il retroscena] La Notte della Repubblica per colpa dei partiti irresponsabili. Cercando una zattera : Si va dall'economista e giurista Sabino Cassese, a illustri nomi della Corte Costituzionale, come Marta Cartabia, Giovanni Maria Flick, Giuseppe Tesauro, a esperti internazionali di economia e ...

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di Notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

Notte di terrore - svegliata dai ladri. Ho sentito il rumore dei passi : Sono entrati mentre la figlia stava dormendo nel suo letto. «Ho sentito prima armeggiare alla porta, poi il rumore dei passi», racconta la donna che ha avuto una grande prontezza. Tutto il fatto si è svolto in un’ora. I genitori - siamo a Lorenzo a Pagnatico, frazione di Cascina - vanno al cimitero in visita ad alcuni parenti che non ci sono più. Parcheggiano l’auto, ma una volta tornati a riprenderla, trovano alcuni danni. E, si accorgono, poco ...