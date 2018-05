Notte Blu | a Piacenza arrivano le note della ' Casa della Musica' di San Pietroburgo

Occhi al cielo nella Notte di Pasqua - c’è la Luna blu : Precisazione. La Luna blu non è blu. È del solito colore. Si chiama Luna blu la seconda Luna piena nello stesso mese solare. Quest’anno è già successo a gennaio e si ripete a marzo, ma non è evento così abituale (il ciclo Lunare è di 29,53 giorni). Tornerà solo nel 2020, il 31 ottobre. La Luna di sabato 31 marzo, l’ora precisa è alle 14 e 37, ma ovviamente si vedrà chiaramente in cielo la sera, non è gigante come quella di fine gennaio. È ...