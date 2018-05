Nota di trascrizione e dati catastali

fanpage

(Di giovedì 17 maggio 2018) La Cassazione del 14.5.2018 n. 11687 ha affermato che per i fabbricati per i quali è stata presentata denuncia di variazione e ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l'identificazione catastale definitiva, la mancata indicazione nelladideinon incide sulla validità della, allorché nellasia riportato il numero di protocollo della denuncia di variazione presentata per ciascun immobile.