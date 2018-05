Nordic Game Conference 2018 | il 23 maggio parte la principale conferenza europea

eurogamer

: La #NordicGameConference2018 sta per iniziare! #NGC18 - Eurogamer_it : La #NordicGameConference2018 sta per iniziare! #NGC18 - cellicom : Svelato il programma del Nordic Game 2018 - -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Anche all'interno del territorio europeo gli eventi dedicati al mondo dei videogiochi sono diversi e parecchi davvero molto interessanti per gli appuntamenti e le iniziative organizzate. Nel corso degli anni lasi è ritagliata un ruolo sempre più importante, arrivando anche a definirsi come la "dedicata ai videogiochi".Tra pochi giorni e in particolare il 23, 24 e 25ci sarà spazio per la nuova edizione dell'evento, la. L'appuntamento è fissato vicino al centro di Malmö (Svezia) e propone davvero parecchi eventi e ospiti tutti da scoprire. Il programma è pieno di ospiti provenienti da diversi settori dell'industria videoludica ma propone anche l'accesso a esibitori internazionali, a più di 2000 professionisti e l'organizzazione di vari eventi come: MeetTo Match, Expo, Discovery Day,...