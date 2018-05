Non solo Belen e Cecilia | Iannone ha anche una sexy cognata | Caterina Costantino FOTO

Milan - Non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa Video : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sara' determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...

Non solo pecore tosaerba. Se l'erba è alta - il Campidoglio vuole metterci le mucche : Non solo le pecore, ma anche le mucche potrebbero costituire la soluzione per tagliare l'erba nei parchi romani. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei."L'idea di utilizzare le pecore per tagliare l'erba - ha ricordato la Montanari - la stiamo già sperimentando nel parco della Caffarella. Un'attività che funziona molto bene e ...

Milan - Non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sarà determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...

Il Real Madrid scatenato : Non solo Neymar - nel mirino anche Mbappé : Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il brasiliano, che è sempre di interesse del Real Madrid, occupa una posizione al di sotto di Mbappé che era già nel mirino del Real Madrid la scorsa estate. ...

Sonia Bruganelli - Non solo la moglie di Bonolis/ Dalla d’Urso alle adozioni gay : “È importante il cervello!” : Sonia Bruganelli, non solo la moglie di Paolo Bonolis, da Barbara d’Urso alle adozioni gay: "Un bambino ha bisogno d’amore non è importante il sesso dei genitori, ma il cervello".(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:56:00 GMT)

"Anarchico - Non pazzo" Ferì il re - solo ora la verità : ... Verga, Riffi, Buonomo, Tamburini , relatore Tamburini, ' termina con queste parole: 'Noi concludiamo quindi, unanimemente, secondo i dettami della scienza e della nostra coscienza, che il ...

Che forza il supereroe Non solo per ragazzi : Torna l'antisupereroe per eccellenza dell'universo Marvel pensato quasi solo per un pubblico adulto. Almeno negli Stati Uniti, dove lo sboccato e dissacrante Deadpool 2 è sempre vietato ai minori di ...

10 verità sulla depilazione intima - e Non solo - : ... tra le più influenti guru social nel mondo della bellezza, per riportare al centro dell'attenzione del mondo estetico un argomento alquanto controverso: il ringiovanimento della vagina. L'articolo, ...

Ballando con le Stelle ospiti finale 2018 : Valerio Scanu e Non solo : Ballando con le Stelle: è Valerio Scanu il super ospite per la puntata finale Ad annunciarlo un video su Facebook di Milly Carlucci. Il super ospite per la finale di Ballando con le Stelle sarà Valerio Scanu. Una video chiamata tra la conduttrice del programma e il cantante è stata ripresa e pubblicata sul social […] L'articolo Ballando con le Stelle ospiti finale 2018: Valerio Scanu e non solo proviene da Gossip e Tv.

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - Non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Playoff NBA – Marcus Smart Non ci sta : “J.R. Smith gioca sporco! Quello che ha fatto ad Horford è solo…” : Marcus Smart ha commentato duramente il fallo commesso da J.R. Smith sul tentativo di alley-oop di Al Horford, caduto poi rovinosamente a terra Fuoco e fiamme ieri notte sul parquet del TD Garden. Nel match di gara-2 fra Celtics e Cleveland Cavaliers non sono mancati momenti di alta tensione. Il principale episodio che ha portato quasi a una rissa, è stato Quello successivo ad un flagrant one fischiato a J.R. Smith che ha spinto Al Horford ...

Sell-off su azionariato Italia : corsa a vendere azioni banche - e Non solo - sul Ftse Mib oggi : Per ora non c'è nessuna situazione da panico ma è innegabile che i mercati stiano guardando da vicino alle evoluzioni della situazione politica Italiana. In particolare sono state le indiscrezioni di ...

NBA – James Harden bacchetta i Rockets dopo gara-1 : “ragazzi Non posso fare tutto da solo” : James Harden pungola nell’orgoglio i suoi Rockets dopo la sconfitta in gara-1: ‘Il Barba’ chiede un supporto maggiore dal resto della squadra in vista di gara-2 Mrtedì notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Gli Houston Rockets non sono riusciti ad evitare il primo ko casalingo, nonostante i 41 punti e 7 assist messi a referto da James Harden. ...

Non solo Belen e Cecilia - Iannone ha anche una bellissima cognata : Caterina Costantino - la sexy fidanzata del fratello del pilota [GALLERY] : Chi è Caterina Costantino? La bella cognata di Andrea Iannone, fidanzata del fratello minore del pilota della Yamaha Andrea Iannone ha una sexy fidanzata che di nome fa Belen Rodriguez, ma ha anche due sensuali cognate. Una è la bellissima Cecilia, che tutti conosciamo come sorella di una delle showgirl più famose d’Italia e l’altra è la sexy fidanzata di suo fratello Angelo, la bella Caterina Costantino. La giovane ragazza ha una ...