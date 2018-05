Non se ne può più della narrativa “per donne ed eunuchi”

F1 - Mercedes - Wolff rivela : 'Regolamenti 2019? Non si può sempre porre dei veti' : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Auto Motor Und Sport, Toto Wolff ha parlato dei regolamenti 2019, sottolineando come Mercedes si sia presa il giusto tempo per valutare il concept aerodinamico proposto dalla Federazione Internazionale per il ...

Privacy - Garante : “L’azienda Non può accedere nelle mail dei dipendenti” e ordina al Sole 24 Ore di smettere : Il provvedimento riguarda il caso di un singolo, ma è indubbio che il Garante della Privacy abbia fissato dei paletti inviolabili nella trattazione dei dati personali dei dipendenti e stigmatizza l’accesso nell’account di posta elettronica. A ricorrere all’autorità guidata da Antonello Soro un giornalista del gruppo del Sole 24 Ore licenziato che ha ottenuto l’accoglimento parziale del suo ricorso in cui contesta ...

Perché l'Italia Non può cancellare il debito pubblico e uscire dall'Euro : I mercati finanziari hanno 'pagato' cara la bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle...

**Governo : Di Maio - ora Non ci può tirare indietro** : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Ora indietro non ci si può tirare. Ora questo Governo s’ha da fare. Ora l’Italia deve cambiare davvero”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell’Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il cambiamento. E’ il momento del coraggio. ...

La sorellastra della Markle torna all'attacco : "Sono americana - Meghan Non può togliermi la libertà di parola" : La sorellastra di Meghan Markle non si arrende e torna ad attaccare sua sorella. Dopo la polemica famigliare che ha seguito l'annuncio dell'assenza (volontaria o meno, ancora non è del tutto chiaro) del padre della fidanzata del principe Harry al matrimonio reale, l'ultimo exploit di Samantha Grant Markle è contenuto in un video pubblicato dal sito TMZ. Nel filmato, la donna si rivolge alla sorella dicendole che non ha il diritto ...

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi Non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...

Kasia Smutniak un po' "goffa" nelle prove di ballo per Loro : "Ma Non si può dire di no a Sorrentino" : "Carla Fracci scansate": così uno dei follower di Kasia Smutniak commenta un video pubblicato su Instagram dall'attrice in cui si vede la donna intenta a provare mosse di ballo che, però, non sembrano riuscirle alla perfezione. A ripetizione, su un tacco 12 da paura, l'attrice polacca si muove un po' goffa, tra spaccate che spaccate non sono e tentativi di movimenti sensuali. Ma è la stessa attrice a prendersi un po' in ...

Messina - Sciacca : 'una città moderna e sostenibile Non può fare a meno di aree pedonali' : ... civile e sostenibile non può fare a meno di aree pedonali, che sono una risorsa imprescindibile per la crescita del turismo e dell'economia» . Così il candidato sindaco del M5S, Gaetano Sciacca , ...

Cosa Non può mai mancare in valigia per andare ad Ibiza? : Quando prepari il tuo trolley american tourister per la vacanza ad Ibiza ci sono diverse cose che devi assolutamente ricordati

La Lega avverte Di Maio : "Non si può essere moderati per fare la rivoluzione" : A chi gli fa notare che sembra piuttosto pessimista, Lorenzo Fontana obietta che il suo è semmai "realismo". Il vicesegretario della Lega, del resto, dispensa cautela sin dall'inizio di questa trattativa tra il Carroccio e il M5s. "All'indomani del via libera di Silvio Berlusconi, quando tutti esult

MotoGP - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora Non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...