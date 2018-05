«Non ci sono animali gay ma umani sì» | le discriminazioni della comunità LGBT in Africa

Lara Comi - il suo stalker a processo/ "Ho ansia - Non sono tranquilla" : 22 denunce contro Giovanni Bernardini : Lara Comi ha testimoniato nel processo contro il suo stalker, Giovanni Bernardini. Tutte le tappe della vicenda iniziata in modo insistente oltre un anno fa.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:25:00 GMT)

Montante - Crocetta : ‘Video ricatto su di me? Non sono Siffredi’. I pm : ‘Con lui in Regione appalti a uomini Confindustria’ : Il video scabroso? “Mi dipingono come una porno star, come se fossi Rocco Siffredi. Ma dov’è questo video? La verità è che non esiste, è una bufala come al solito per denigrare la mia omosessualità”. Il sostegno di Confindustria al suo governo? “È vero, ho fatto un accordo politico con loro nel 2012: ma è reato fare alleanze politiche con Confindustria? E come la mettiamo allora con i ministri espressione del mondo ...

Nina Moric smentisce i rumor : 'Non sono mai andata sotto i bisturi!' : Grande Fratello 15, Nina Moric rivela: 'Ho perso un bambino' Nina Moric racconta di aver perso un figlio da Luigi Favoloso. Quando martedì sera Nina Moric è entrata nella casa del Grande Fratello 15 per un confronto con Luigi Mario Favoloso, i social sono impazziti. Tutti, o quasi, a chiedersi cosa avesse fatto al volto l'ex moglie di Fabrizio Corona, tra confronti fotografici e ...

Meghan Markle prende la parola : ''Mio padre al matrimonio Non ci sarà - mi sono sempre preoccupata per lui'' : Con il comunicato, Meghan risponde infine alle provocazioni lanciate nelle ultime settimane dai media di tutto il mondo che la dipongono - su istigazione della sorellastra Samantha e del resto della ...

La donna più anziana del mondo : «Non sono mai stata felice» : Se per la maggior parte delle persone riuscire a vivere tanto a lungo è una grande fortuna, per la donna più anziana del mondo, Koku Istambulova, 128 anni, russa, è una punizione divina. Nata il 1° giugno 1889, dice di non essere stata felice neppure per un giorno, nella sua lunghissima esistenza. Aveva già 27 anni quando l’ultimo zar, Nicola II, abdicò, 55 quando la Seconda Guerra Mondiale finì e 102 quando l’Unione Sovietica ...

Intelligenza artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavoratori Non sono pronti a usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

Take-Two : Non sono previsti annunci per nuovi giochi all'E3 2018 e un titolo "molto atteso" è stato rinviato all'anno fiscale 2020 : Durante la conference call finanziaria di Take-Two per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018, il presidente della compagnia Karl Slatoff ha parlato dei piani per l'E3 2018.Come riporta Dualshockers, per essere più precisi ha parlato della mancanza di piani di Take-Two per l'E3, almeno per quanto riguarda i nuovi giochi. Slatoff ha confermato che l'editore, che include 2K Games e Rockstar Games, non prevede di mostrare nuovi titoli allo show ...

“Sì a Tav e Tap : i Cinque stelle Non possono bloccare tutto” - dice Picchi (Lega) : Roma. All’uscita dalle consultazioni al Quirinale, lunedì scorso, Matteo Salvini era parecchio accigliato per la piega presa dal confronto con i Cinque stelle. Sottolineava le differenze e le incompatibilità con il M5s su alcuni punti, tra cui giustizia, immigrazione e infrastrutture. Non esattament

Berlusconi : 'Ora Non sono tentato di tornare in Parlamento - vedremo' : Al momento Silvio Berlusconi esclude di rientrare in Parlamento. "Non sono tentato, per ora non c'è nessun programma al riguardo. Vediamo in prosieguo cosa succede". Lo ha detto il leader di Forza ...

Governo - bozza contratto chiusa : Non c'è uscita da Euro - ci sono i vaccini «Trattativa a oltranza su premier» : «Il contratto di Governo che stiamo scrivendo in questi giorni è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al Governo dell'Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto : ci sono i vaccini - Non uscita dall'euro : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

La sorellastra della Markle torna all'attacco : "Sono americana - Meghan Non può togliermi la libertà di parola" : La sorellastra di Meghan Markle non si arrende e torna ad attaccare sua sorella. Dopo la polemica famigliare che ha seguito l'annuncio dell'assenza (volontaria o meno, ancora non è del tutto chiaro) del padre della fidanzata del principe Harry al matrimonio reale, l'ultimo exploit di Samantha Grant Markle è contenuto in un video pubblicato dal sito TMZ. Nel filmato, la donna si rivolge alla sorella dicendole che non ha il diritto ...