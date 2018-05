Non accetta di diventare la seconda moglie Il marito algerino la massacra di botte

Dura risposta di Salvini : ennesima inaccettabile interferenza di Non eletti : D Maio prima replica deciso: 'più eurocrati ci attaccano più ci motivano'. Poi ammorbidisce i toni: 'i vincoli europei sono da rivedere ma dialogando con gli altri paesi' -

Governo - Pd : ‘M5s e Lega Non possono più perdere tempo. Paralisi inaccettabile’. Leu : ‘Parlamento inizi a lavorare’ : Per il Partito democratico siamo di fronte a “una Paralisi inaccettabile dell’Italia” e se Lega e M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto di Governo e ...

Ue : "L'Italia Non cambi politica migratoria"<br>Salvini : "Interferenza inaccettabile" : Oltre alla questione del debito pubblico, l'Ue guarda con preoccupazione all'Italia anche per la politica migratoria, nella speranza che il nuovo governo non la cambi. Il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos oggi ha lodato il nostro Paese per quanto fatto finora e ha ricordato che è tra gli Stati che hanno un maggiore sostegno da Bruxelles da questo punto di vista.Le parole di Avramopoulos, però, non sono affatto piaciute ...

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo Non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Governo - la Ue : «L’Italia Non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»