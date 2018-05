http://feedproxy.goo

: #Nokia X6 presentato ufficialmente: arriverà in Italia?: HMD Global, produttore finnico… - giannifioreGF : #Nokia X6 presentato ufficialmente: arriverà in Italia?: HMD Global, produttore finnico… - AndroidayCom : Nokia X6 ufficiale con notch e face unlock: Nokia X6 è stato presentato ufficialmente. Due… - thepyramidcafe : Nokia X6 presentato in Cina: Snapdragon 636, display 19:9 con notch e intelligenza artificiale -

(Di giovedì 17 maggio 2018) HMD Global, produttore finnico-cinese di telefoni e smartphone, hailX6. Smartphone mid-range arriva sul mercato cinese con prezzi che variano tra 175 e 225 euro convertiti. Il nuovoX6 è per il momento destinato al solo mercato cinese. Per inciso, non deve essere escluso che il dispositivo verrà rilasciato al di fuori della Cina entro la fine dell’anno. Di solito, tra l’introduzione di un dispositivoin Cina e l’annuncio dello stesso dispositivo al di fuori della Cina, possono passare alcune settimane o mesi.X6 è uno smartphone con struttura in alluminio e pannelli frontali e posteriori in vetro. È dotato di un grande schermo da 5,8 pollici praticamente senza bordi e con l’ormai immancabile notch per la fotocamera anteriore, l’altoparlante e i sensori, rapporto di 19:9 e una risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.280 ...