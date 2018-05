Nokia X6 potrebbe arrivare anche nel mercato europeo

Nokia X6 potrebbe costare meno di 200 euro in Cina : A due giorni dalla presentazione di Nokia X6, il primo smartphone di HMD Global con notch sullo schermo, trapela il probabile prezzo di vendita in Cina , decisamente interessante vista la probabile scheda tecnica. L'articolo Nokia X6 potrebbe costare meno di 200 euro in Cina proviene da TuttoAndroid.

HMD Global potrebbe essere al lavoro su Nokia 5 2018 : HMD Global potrebbe essere al lavoro per il rinnovamento di un altro dei suoi smartphone presentati durante il MWC 2017, più in particolare di Nokia 5.

HMD potrebbe riuscire a far rinascere la serie Nokia N : HMD ha recentemente intrapreso una collaborazione con Weibo per cercare di far rinascere la serie Nokia N, presente agli albori degli smartphone!