Nokia 8 | in arrivo un importante update per la fotocamera

Nokia X6 in arrivo questo venerdì con elementi di Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 : Nonostante le indiscrezioni facessero supporre l'introduzione di un nuovo top di gamma in casa HMD, il prossimo smartphone Nokia dovrebbe essere un modello di fascia media!

Nokia festeggia l'arrivo di Oreo su Nokia 3 con un regalo per gli acquirenti : Anche Nokia 3 riceve l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e per festeggiare Nokia propone un regalo a chi acquisterà Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 entro il 30 aprile.

HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l'arrivo di Nokia 7 Plus : Uscita e promozioni di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus? Abbiamo chiesto maggiori informazioni a HMD Global Italia e vi raccontiamo tutto.