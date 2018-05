NoiPa supplenti | data cedolino maggio e arretrati

NoiPa - stipendio e arretrati per docenti - ATA e supplenti : quando arriveranno? : Dopo l'erogazione degli arretrati agli statali attraverso un cedolino speciale accreditato su NoiPa il 1 Marzo 2018, arrivano buone notizie per il reparto scuola. Gli stipendi dei docenti di ruolo e del personale ATA di ruolo verranno accreditati il 23 marzo 2018. Quali saranno le novità per il personale della scuola? Vediamole insieme. quando arriveranno gli arretrati? Il 1 marzo 2018 sono stati accreditati gli arretrati solo ai dipendenti ...