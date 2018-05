NoiPA stipendi | doppio cedolino a maggio 2018

NoiPA - cedolino stipendi maggio : ecco la data Video : Circa un'ora fa NoiPa ha ufficializzato la data di emissione del cedolino ordinario di maggio 2018, oltre a un chiarimento sul cedolino degli arretrati [Video]. A re il giorno esatto e quanto è stato detto circa l'atteso pagamento degli arretrati spettanti a to del rinnovo del contratto degli statali. Come preventivato la scorsa settimana, la meta' del mese di maggio si è rivelata decisiva per conoscere la prima delle due date più attese dai ...

Doppio cedolino NoiPA - stipendi maggio 2018 : date - accredito e importi arretrati : Con un comunicato di oggi 15 maggio, Noipa conferma la data del cedolino per il mese in corso, relativo agli stipendi. A partire da giovedì 17 maggio sarà disponibile per tutti nell’area privata di Noipa, il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio (salvo comparto sanità, per cui arriverà il 25). L’emissione del […] L'articolo Doppio cedolino Noipa, stipendi maggio 2018: date, accredito e importi arretrati proviene da ...

NoiPA - cedolino stipendi maggio : ecco la data : Circa un'ora fa NoiPa ha ufficializzato la data di emissione del cedolino ordinario di maggio 2018, oltre a un chiarimento sul cedolino degli arretrati. A seguire il giorno esatto e quanto è stato detto circa l'atteso pagamento degli arretrati spettanti a seguito del rinnovo del contratto degli statali. Come preventivato la scorsa settimana, la metà del mese di maggio si è rivelata decisiva per conoscere la prima delle due date più attese dai ...

NoiPA - data cedolino maggio 2018 : ecco il comunicato ufficiale su arretrati e stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale che risponde alle numerosissime interrogazioni lanciate, in questi ultimi giorni, dal personale docente e da quello ATA, oltre che dagli altri dipendenti pubblici, in merito alla data di disponibilità del cedolino per il mese di maggio 2018. Un altissimo numero di utenti si sono rivolti direttamente allo […] L'articolo NoiPa, data cedolino maggio 2018: ...

Stipendio NoiPA maggio 2018 : quando sarà esigibile? Video : Lo Stipendio di maggio [Video] è forse uno dei più attesi degli ultimi tempi da parte dei dipendenti del comparto sicurezza e di quello istruzione e ricerca della Pubblica Amministrazione, dato che conterra' finalmente gli arretrati derivanti dal nuovo contratto collettivo, riferiti al periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Gia' con il cedolino che sara' visibile nei prossimi giorni sul portale NoiPa si potra' conoscere l'ammontare del ...

Stipendio NoiPA maggio 2018 : quando sarà esigibile? : Lo Stipendio di maggio è forse uno dei più attesi degli ultimi tempi da parte dei dipendenti del comparto sicurezza e di quello istruzione e ricerca della pubblica amministrazione, dato che conterrà finalmente gli arretrati derivanti dal nuovo contratto collettivo, riferiti al periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Già con il cedolino che sarà visibile nei prossimi giorni sul portale NoiPa si potrà conoscere l'ammontare del proprio ...

NoiPA cedolino maggio 2018 : quando sarà caricato lo stipendio? Video : maggio è arrivato e con lui la speranza per i dipendenti della pubblica amministrazione di vedere nel proprio cedolino gli aumenti e gli arretrati che da tempo gli spettano. Proprio in questi giorni NoiPa ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale con il quale ha annunciato che a maggio saranno erogati gli arretrati mentre gli aumenti salariali si avranno a partire dal mese di giugno 2018. quando verra' caricato il cedolino di maggio ...

Aumenti stipendi NoiPA : una beffa che continua fino al 2019 : Tanti lavoratori attendono con ansia gli Aumenti degli stipendi da NoiPA nel mese di giugno. Gi arretrati, invece, sono attesi con emissione speciale a maggio. Purtroppo, la beffa è come sempre dietro la porta. “Gli Aumenti – conferma Italia Oggi parlando del comparto scuola– sono stati calcolati al lordo dipendente: una formula che indica l’importo […] L'articolo Aumenti stipendi NoiPA: una beffa che continua fino al 2019 proviene da ...

NoiPA : a giugno stipendi insegnanti con aumenti stabilizzati fino a dicembre Video : A partire dal prossimo mese di giugno, gli insegnanti riceveranno gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto della Scuola. Gli aumenti saranno stabilizzati negli stipendi di giugno [Video] fino a dicembre di quest'anno. Dall'inizio del 2019, però, le cose potrebbero cambiare. In peggio. Infatti, esiste il pericolo che possano non essere stanziate quelle risorse necessarie per finanziare l'elemento perequativo, in scadenza al 31 dicembre di ...

NoiPA : a giugno stipendi insegnanti con aumenti stabilizzati fino a dicembre : A partire dal prossimo mese di giugno, gli insegnanti riceveranno gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto della Scuola. Gli aumenti saranno stabilizzati negli stipendi di giugno fino a dicembre di quest'anno. Dall'inizio del 2019, però, le cose potrebbero cambiare. In peggio. Infatti, esiste il pericolo che possano non essere stanziate quelle risorse necessarie per finanziare l'elemento perequativo, in scadenza al 31 dicembre di ...

NoiPA : cedolino separato a maggio e novità sugli stipendi di giugno 2018 Video : Il portale NoiPA ha diramato interessanti novita' sul cedolino di maggio e gli stipendi di giugno 2018 per il comparto Difesa e Sicurezza. Nei giorni scorsi, vi avevamo riportato le ultime notizie sugli insegnanti e il personale Ata [Video], i quali avrebbero ricevuto gli aumenti a partire dal mese corrente. Sempre in uno dei nostri recenti approfondimenti, avevamo posto l'attenzione sulle novita' riguardanti i supplenti temporanei e, nello ...

NoiPA - arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? Video : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa NoiPa.mef.gov l'ufficialita' degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

NoiPA - arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Stipendi NoiPA scuola - news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola, news 3/5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto ...