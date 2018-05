Nina Zilli innamorata : ecco Omar Hassan - il pugile pittore che ha conquistato la cantante : Ora a messo lo sport al servizio dell'arte con la tecnica dell'action paint: colpisce con i pugni la tela creando giochi di colore che vengono venduti per migliaia di euro…

Rivoluzione a Italia's Got Talent : Luciana Littizzetto e Nina Zilli lasciano il programma : ecco chi le sostituirà : Grandi novità per la nuova edizione di Italia's Got Talent. Nella prossima edizione dello show che vedremo in onda il prossimo autunno su TV8 e SkyUno, ci sarà un quartetto di...

ITALIA’S GOT TALENT 2018 : GIURIA/ Federica Pellegrini e Mara Maionchi al posto di Littizzetto e Nina Zilli? : Ad Italia's got TALENT 2018 cambiano le quote rosa della GIURIA, Federica Pellegrini e Mara Maionchi sostituiranno Nina Zilli e Luciana Litizzetto. Il programma partirà in autunno.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:27:00 GMT)

Rinviato a 2/6 concerto Nina Zilli Siena : Siena, 30 APR - A causa del maltempo previsto, il concerto di Nina Zilli in Piazza del Campo a Siena, in programma per il primo maggio, è stato Rinviato al 2 giugno. Lo comunica l'amministrazione ...

Annunciato il tour di Nina Zilli - biglietti in prevendita per Ti amo Mi uccidi : Il tour di Nina Zilli è ufficiale. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere, l'artista piacentina è pronta a tornare sul palco con una nuova serie di date che la terrà impegnata nelle prossime settimane. Ti amo Mi uccidi è quindi pronto al debutto con una serie di concerti che Nina Zilli terrà a partire dal 1° maggio. I biglietti per assistere ai concerti sono già in prevendita sui canali abilitati, visitando ...

Nina Zilli torna sui palchi di tutta italia con il suo “Ti Amo Mi Uccidi Tour” : Nuovi appuntamenti live per Nina Zilli che annuncia i primi concerti del suo “Ti Amo Mi Uccidi Tour”. L’artista torna onstage, la sua dimensione più congeniale, dopo la tournée invernale e la partecipazione al 68° Festival di Sanremo con il brano “Senza Appartenere”. Accompagnata sul palco da Riccardo Gibertini “Jeeba” (tromba, trombone, dub, tastiere), Antonio Vezzano “Heggy” (chitarre), Nicola Roccamo “Nico” (batteria), Lucio Enrico Fasino ...

Da Levante a Nina Zilli - i nuovi ospiti di J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale : J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale si esibiranno in concerto con alcuni ospiti, amici del panorama musicale italiano che si uniranno ai due rapper per lo show conclusivo della loro tournée congiunta avviato dopo il rilascio del disco di inediti Comunisti col Rolex. Gué Pequeno, il primo degli ospiti annunciati, non sarà il solo: sono stati comunicate oggi tre donne, attese live con il duo di rapper di Newtopia. Si tratta di tre ...

Il bacio social di Nina Zilli : con Omar Hassan è vero amore : Un bacio social: con questa immagine Nina Zilli ha ufficializzato al mondo una relazione che ormai già conoscevamo, quella con il pugile pit... Continua a leggere su radio 105

1XUnattimo - Nina Zilli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nina Zilli, 1XUnattimo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo. Si tratta di un altro estratto da Modern Art dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere. Il […]

Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo - prossimo estratto da Modern Art : audio e testo : Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo. Si tratta di un altro estratto da Modern Art dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere. Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 16 marzo. 1XUnattimo fa parte dell'ultimo disco di inediti di Nina Zilli, Modern Art, che ha voluto affidare alla produzione di Michele Canova. L'album è uscito nel mese di settembre 2017 ma ha vissuto una rinascita a seguito ...

Domenica In / Anticipazioni : l’amore in ogni forma - Nina Zilli e il cast di Ballando tra gli ospiti (4 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti del 4 marzo: da Nina Zilli a Cristiana Capotondi, Ermal Meta e il cast di Ballando con le stelle 2018, puntata dedicata all'amore.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:12:00 GMT)