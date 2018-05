‘Niente disuguaglianze ne Il trono di spade’ | Emilia Clarke sulla disparità di pagamento

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Non solo Ildi spade è forse la serie più amata e seguita a livello mondiale, ma è anche una delle più eque: come ha svelatoin una recente intervista, non ci sono mai stateditra interpreti femminili e interpreti maschili.Parlando con Kering Women in Motion durante la sua ospitata al Festival di Cannes per presentare Solo: A Star Wars Story,ha raccontato che episodi simili non si sono mai verificati sin dalla prima stagione della serie. "In Game of Thrones sono sempre stata pagata tanto quanto le mie co-star maschili" ha detto, "Era il mio primo lavoro e non sono stata discriminata in quanto donna, nella mia busta paga".A fare clamore in questo senso negli ultimi tempi è stata la notizia che, sul set di The Crown di Netflix, la protagonista Claire Foy è stata pagata meno del collega Matt Smith, pur interpretando lei la Regina ...