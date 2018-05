Nel weekend a spasso nel Viterbese tra prodotti tipici | giardini di sculture e selve

Piacenza e provincia : gli eventi Nel weekend da venerdì 18 a domenica 20 maggio : Previsti concerti, mostre, esibizioni di ballo, spettacoli teatrali, degustazioni, aperitivi e cene a tema per una notte davvero magica. 2. In contemporanea alla Notte Blu la Notte Europea dei Musei ...

Un weekend di sport - musica ed enogastronomia Nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno : enogastronomia, sport e musica la faranno da padrone il prossimo weekend nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno A partire dalla vera e propria festa per i vini della Costiera dei Cech organizzata a Traona e rappresentata da “Vininfesta”: un vasto programma di interesse storico ed enologico in grado di coinvolgere appassionati e non. Sabato 19 maggio la protagonista sarà la viticoltura valtellinese e in particolare le ...

Governo : Di Maio - weekend gazebo Nelle piazze per illustrare contratto : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S” dove “illustreremo punto per punto il contratto”. Lo annuncia Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Governo: Di Maio, weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pacchi anche di sera e Nel weekend - le Poste verso 100 milioni di consegne : Roma - La sfida dell'e-commerce arriva in casa di Poste Italiane . L'azienda guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante cambia il sistema di consegna, che sarà molto più flessibile. I 30 ...

'Aperti per voi - aperti all'Europa' : Nel prossimo weekend il TCI propone a Manfredonia visite gratuite a cinque luoghi culturali inediti : Il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa si estende su un'area di oltre 2500 metri quadri: all'interno reperti di rilevante valore per la storia della scienza e della tecnica dal XVIII ...

Consegne la sera e Nel weekend : Poste investe nell'ecommerce : Poste Italiane vira la su strategia di recapito sulle necessità dell'ecommerce. Al via anche armadietti per il ritiro nei supermercati

Consegne la sera e Nel weekend : Poste investe nell’ecommerce : (Foto: Poste italiane) Nei primi tre mesi dell’anno le Consegne di pacchi da parte di Poste Italiane sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo del 2017. È un dato che indica la strada intrapresa dal gruppo all’interno del segmento dell’ecommerce. Per far fronte alle sfide lanciate dalla tecnologia, Poste Italiane ha avviato (già in fase di test dal mese di aprile) una strategia che, come la definisce l’azienda in una ...

San Gottardo : weekend lungo Nella norma sul fronte delle code : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Prezzi mai visti e tanti sconti Nel weekend di GearBest : GearBest lancia una serie di promozioni davvero strepitose per il weekend, con Prezzi mai visti su molti smartphone Xiaomi, accessori e gadget per l'estate. L'articolo Prezzi mai visti e tanti sconti nel weekend di GearBest proviene da TuttoAndroid.

Sondrio e Valmalenco : Nel weekend due eventi in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi : Due gli eventi in programma nel weekend, nello splendido territorio che fa riferimento al Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi. Domenica 13 maggio Comune e Pro Loco di Chiuro organizzano una passeggiata in bicicletta aperta a tutti e gratuita lungo il sentiero Valtellina. Si potrà inoltre effettuare una discesa di soft rafting in gommone lungo il fiume Adda, da Piateda fino alla ...

A Monza Nel weekend il secondo round dell’ELMS : Protagonisti nel weekend all’Autodromo di Monza i bolidi della European Le Mans Series, il campionato promosso dall’Automobile Club de l’Ouest: la 4 Ore ELMS si svolgerà domenica 13 maggio, con semaforo verde alle 12.30, gara che, come nel 2017, rappresenta il secondo appuntamento stagionale di questo campionato inaugurato a metà aprile a Le Castellet e […] L'articolo A Monza nel weekend il secondo round dell’ELMS sembra ...

Weekend Nel bunker anti-atomico del monte Soratte : Per trascorrere un Weekend in un posto davvero insolito , sabato 12 e domenica 13, a Sant'Oreste, località a nord di Roma, è prevista l'apertura straordinaria di uno dei posti certamente più ...

Volley - Wilfredo Leon sbarca a Perugia! Gino Sirci : “L’annuncio Nel weekend”. Il fenomeno cubano per i Campioni d’Italia : Nel weekend verrà dato ufficialmente l’annuncio dell’arrivo di Wilfredo Leon a Perugia. A confermarlo è stato il Presidente Gino Sirci che ha già dato appuntamento a Kazan dove si disputerà la Final Four di Champions League. I Campioni d’Italia affronteranno in semifinale lo Zenit, il club in cui milita il fortissimo schiacciatore cubano naturalizzato polacco. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato, sussurrato per ...

C'è molto da fare e da vedere Nel prossimo weekend in Val di Susa : Spettacolo Wall Records Al Palazzo delle Feste , piazza Valle Stretta 1, stagione di spettacoli Wall Records 2017/2018. Alle 21 in sala Giolitti " Violette " di G. Lavia " prosa. Regia A. Paglietti, ...