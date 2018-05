Nel programma M5s-Lega modifiche pure al Jobs Act

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini Nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

ENRICO BERLINGUER/ Video - l'ex leader del PCI ‘rivivrà’ con Ninni Bruschetta Nel programma di Santoro (M) : Video, ENRICO BERLINGUER rivivrà attraverso l'attore Ninni Bruschetta all'interno del programma M di Santoro. Il focus sarà sulla scelta della linea della fermezza. (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:10:00 GMT)

Basz Nel programma Giovani 2018 Lamborghini : L’ottimo esordio dello scorso anno nel Campionato Italiano Gran Turismo e, soprattutto, la vittoria conquistata a Monza da Karol Basz nella tappa inaugurale del Lamborghini Super Trofeo Europa al volante della Huracan EVO del team Imperiale Racing, unitamente al weekend positivo in America, non sono passati inosservati a Sant’Agata Bolognese che ha inserito il driver […] L'articolo Basz nel Programma Giovani 2018 Lamborghini sembra ...

Dai migranti alle manette per gli evasori : i fronti aperti Nel programma di governo : Tra gli altri temi che dividono Lega e Movimento 5 Stelle ci sono la giustizia, con il conflitto di interessi e le grandi opere. Scontro anche sulle nuove regole per la legittima difesa.

[Il punto] Nel programma miliardario Lega-M5s c'è un grande assente e due beffe atroci per il Sud : Qualcuno avrebbe dovuto portare la mappa aggiornata sui dati della disoccupazione in Europa al tavolo delle trattative Lega-M5s. Il motivo? Molto semplice. Nel contratto di governo non c'è traccia ...

Domenica Live : Aida Nizar Nel cast fisso del programma della D’Urso. Le parole della spagnola : Aida Nizar, nel cast fisso di Domenica Live? Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata sui social, condiviso poi anche da Barbarella, pare che la Nizar sarà nel cast fisso di Domenica Live. El ciclone de Espana nel cast fisso di Domenica Live La spagnola ha fatto sapere, attraverso un video Social che il suo Grande Fratello non è ancora finito: parteciperà come ospite fissa a Domenica Live. La spagnola lo ha annunciato con la sua ...

“Abbandonano tutti”. GF - clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo Nella storia del programma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

Spazio - 3 finaliste per Cosmic Vision : una delle sonde verrà scelta per diventare la 5ª missione di taglia M Nel programma Esa : Theseus, Spica ed EnVision, sono queste le tre finaliste tra le quali verrà scelta la prossima missione di classe M del programma Cosmic Vision dell’ESA, con un lancio previsto per il 2032. Theseus è una survey ad alta energia a guida italiana: andrà a scovare i lampi di raggi gamma (Grb) – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – e ne sfrutterà le potenzialità per studiare l’Universo primordiale in sinergia con i grandi telescopi ...

Festival di Cannes 2018/ Marica PellegriNelli incanta tutti. Il programma dell'11 maggio : Festival di Cannes 2018: Marica Pellegrinelli e Irina Shay incantano sul red carpette della kermesse del cinema internazionale. Il programma dell'11 maggio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:17:00 GMT)

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi Nel contratto' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

