“Neanche tu puoi…” Uomini e Donne al tritolo | cosa c’è dietro la guerra tra Giorgio e

(Di giovedì 17 maggio 2018) Poche settimane alla fine die gli animi si accendono. Nell’occhio del ciclone, neanche a dirlo,Manetti, forse il protagonista più discusso di questi ultimi anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, ora alle prese con un nuovo corteggiatore, ha lanciato una stoccata feroce nei confronti di Gianni Sperti che ha manifestato sospetti sul rapporto che lega Manetti ad Anna Tedesco. SuMagazine appaiono scatti dei due insieme, fatti nel corso della festa del compleanno die alle quali Gianni ha fatto anche riferimento in una delle ultime puntate dei Senior. Le stoccate non sono mancate, tuttavia Manetti non si perita di dire e dare pan per focaccia all’opinionista di: “Nessuno può dirmi chi invitare alla mia festa!” sbotta il cavaliere del trono Over che, pare non voglia più saperne niente di nessuna. Almeno così dice, anche se ...