“‘Ndrangheta e riciclaggio in Canton Ticino? Così fan tutti” Un fiduciario si confessa

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Sono innocente. Non potevo sapere la provenienza di quei soldi, mi sono comportato come hanno fatto molti altri”. E’ l’autodifesa di Oliver Camponovo,di Chiasso, condannato in prima istanza pernell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta in. Ma è davvero possibile riciclare milioni di franchi, provenienti dal narcotraffico, di un potente clan mafioso senza rendersi conto di chi siano i propri clienti? E davvero in“molti altri” operatori finanziari si comportano? E’ il tema di un’inchiesta di Falò, la trasmissione di inchiesta della Tv svizzera italiana, in onda questa sera, giovedì 17 maggio, su Rsi La1 alle 21,10 e poi visibile sul web, a cui Camponovo ha concesso un’intervista esclusiva. L’inchiesta di Maria Roselli e Marco Tagliabue, intitolata “Bella ...