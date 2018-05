NBA | tutti i finalisti dei premi stagionali | James | Harden e Davis per l' MVP

NBA – Premi individuali stagione 2017-2018 : ecco tutti i finalisti [GALLERY] : L’NBA ha reso noti i finalisti per i Premi individuali della stagione 2017-2018: ecco i 3 giocatori che si giocheranno i 6 Premi in palio Con la postseason che si avvia verso le fasi finali, è tempo di pensare a chi saranno i possibili vincitori dei Premi individuali della stagione regolare 2017-2018. La NBA ha annunciato i 3 finalisti per le 6 categorie che, come sempre, verranno Premiate: Coach of the Year, Rookie of the Year, Most ...

Playoff NBA - Rockets-Warriors : tutti i canestri di Durant ed Harden - che poesia! [VIDEO] : Playoff NBA, nella notte è andata in scena la gara-1 dello splendido scontro Rockets-Warriors: Durant ed Harden hanno messo in campo tutto il loro talento Playoff NBA, il primo atto della serie tra Warriors e Rockets è andato in scena nella notte, con la vittoria di Kerr e soci che hanno dunque ribaltato il fattore campo. Il duello tra Durant ed Harden ha monopolizzato l’attenzione, una lotta colpo su colpo, canestro dopo canestro, tra due ...

NBA playoffs : aspettavamo tutti Rockets-Warriors e Celtics-Cavaliers : Se ci spostiamo in Massachussets è impossibile non amare questi Celtics , Brad Stevens, la scienza di basket Al Horford, Scary Terry Rozier e tutto un roster che senza i due migliori giocatori vuole ...

NBA - Victor Oladipo : "Indiana si è guadagnata il rispetto di tutti" : ROMA - I 30 punti che Victor Oladipo ha messo a referto non sono bastati gli Indiana Pacers per battere i Cleveland Cavaliers in gara 7 dei quarti di finale . Sulla loro strada i Pacers hanno infatti ...

NBA - l'estate più lunga dei San Antonio Spurs : quale futuro per Leonard - Popovich e tutti gli altri? : Dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Golden State Warriors, i San Antonio Spurs si ritrovano ora a fare i conti con l'estate più lunga e complicata della loro storia recente. L'elefante nella stanza, ...

NBA - le parole di Ettore Messina : 'C'era tanta tristezza - ma sono orgoglioso di tutti' : A pochi minuti dalla fine della sua prima gara da playoff allenata da head coach, Ettore Messina ha dovuto rispondere alle consuete domande dei giornalisti USA, in una conferenza stampa dai toni ...

Playoff NBA - Joel Embiid litiga con tutti : maschera - Winslow e l'intera Miami. "Sarò l'incubo degli Heat" : C'è da scommettere che entrambe le squadre se ne ricorderanno bene sabato sera per Gara-3, che potremo goderci tutti in diretta alle 20:30 su Sky Sport HD: lo spettacolo, ora che è tornato Joel ...

Playoff NBA 2018 - Philadelphia-Miami 103-113 : Dwyane Wade porta a scuola tutti i Sixers - è 1-1 : Philadelphia 76ers-Miami Heat 103-113 Pat Riley sostiene, probabilmente a ragione, che una serie di Playoff non inizia davvero fino a quando una delle due squadre vince in trasferta. Chissà cosa deve ...

NBA - tutti contro Carmelo Anthony - ma coach Donovan lo difende : La settimana orribile di Carmelo Anthony è iniziata ancora martedì scorso, nella sfida sul parquet di Boston. Una partita difficile, certo, ma complici anche le assenze di casa Celtics una gara che i ...