Nasce spazioporto per voli suborbitali | test in Sardegna

(Di giovedì 17 maggio 2018) Unopere il decollo del Sardinia UAVRange: si tratta di 2 progetti che d’ora in avanti potranno essere sviluppati anche grazie all’accordo quadro tra il Ministero della Difesa e il Distretto aerospaziale(Dass) per attivita’ in campo spaziale e aerospaziale di tipo civile. “Questa iniziativa consentira’ alle nostre organizzazioni di valorizzare le capacita’ spaziali e aerospaziali della Difesa anche per uso civile a scopi civili, a beneficio del Sistema Paese in generale“, dichiara il capo del IV reparto, generale Roberto Comelli.con un alleato in piu’. “Siamo molto soddisfatti perche’ il protocollo apre la strada all’utilizzo di infrastrutture militari quali l’aeroporto di Decimomannu-Villasor e il poligono interforze di Salto di Quirra per attivita’ di ...