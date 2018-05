Napoli | scoperto cadavere nel parcheggio | morto con un colpo alla testa

Panchina Napoli - Benitez allo scoperto sul possibile ritorno : “ecco la verità” : Panchina Napoli – “Tornare a Napoli? Ho sentito tante voci, ma non ho parlato con De Laurentiis: ho un contratto con il Newcastle, sto parlando con loro per il rinnovo”. Sono le parole di Rafa Benitez, intervistato da CalcioNapoli24.it, sulle voci di un suo possibile ritorno in Italia. Ancora tante stagioni in Premier League? “Mi hanno fatto qualche proposta per rimanere qui per più anni, e poi devo gestire la famiglia: ...

Giampaolo al Napoli? Il tecnico della Samp allo scoperto in conferenza : Sampdoria e Napoli si preparano per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro ed in particolar modo di un futuro in azzurro del tecnico Giampaolo. L’allenatore in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni: “ho già detto che l’unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l’unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio: il 29 e il 30 partirò e poi vedremo”. Un poi vedremo che lascia aperta ...

Napoli - scoperto il nascondiglio di pneumatici rubati : blitz della polizia : Una soffiata e giorni di intercettazioni hanno portato al sequestro da parte della polizia di centinaia di pneumatici e cerchi in lega, nascosti in un deposito a Napoli. Si tratta della refurtiva o ...

Napoli - scoperto bed & breakfast a luci rosse nel salotto buono di Chiaia : multe e sequestri : Nell?ambito dei controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale del Nucleo Mobilità Turistica di Chiaia è stato effettuato un monitoraggio su alcuni siti pubblicitari...

