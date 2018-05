Napoli | Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham | 12 club lo hanno

Calciomercato Napoli - le richieste di Sarri : solo due cessioni ed acquisti in ogni reparto - ecco tutti i nomi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro per il futuro del Napoli, colloqui tra Sarri ed il presidente De Laurentiis per provare a trovare un accordo per prolungare il matrimonio tra le parti, l’esito è stato positivo quindi la fumata bianca può considerarsi vicina. Si è parlato anche e soprattutto di mercato, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbero lasciare Napoli solo ...

Napoli-Sarri - fumata bianca : accordo rinnovo vicino. Ecco le cifre… : Napoli-Sarri- Si è concluso positivamente l’incontro tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, il tecnico partenopeo sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con i colori azzurri. Raggiunto un accordo di massima: 3 milioni di euro di parte fissa all’anno più bonus fino a salire a 4,5 milioni per […] L'articolo Napoli-Sarri, fumata bianca: accordo rinnovo vicino. ...

Napoli - concluso l'incontro con Sarri : De Laurentiis alza l'offerta - ma il tecnico prende tempo : È terminato il primo incontro tra Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis e il ds Giuntoli. Un vertice, durato circa due ore, non ancora decisivo: il tecnico toscano - che alle 14:40 è rientrato a ...

