Napoli | polizia smentisce | nessuna aggressione a personale 118

Napoli - manifestazione ad alta tensione : scontri tra polizia e centri sociali in via Toledo : Momenti di tensione tra esponenti dei centri sociali e polizia all'ingresso del Banco di Napoli in via Toledo. Un manifestante del gruppo che stamattina è sceso in strada vestendo i panni...

Napoli - scoperto il nascondiglio di pneumatici rubati : blitz della polizia : Una soffiata e giorni di intercettazioni hanno portato al sequestro da parte della polizia di centinaia di pneumatici e cerchi in lega, nascosti in un deposito a Napoli. Si tratta della refurtiva o ...

Napoli - spacciatore arrestato dalla polizia : sequestrati 300 grammi di marijuana : Gli agenti del Commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno arrestato Adolfo Gabriele Parisi, 20enne napoletano per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco dopo le 22.00 i ...

Ladri d'appartamento a Napoli - coppia di minorenni bloccata dalla Polizia : Stavano svaligiando un appartamento con la velocità di Ladri d'appartamento già esperti e attrezzati, eppure i malintenzionati non sono poco più che bambini. L' episodio, intercettato dalla Polizia di ...

Insulti a Napolitano - polizia postale in campo : Roma - La morte non si augura mai a nessuno, nemmeno al peggior nemico, tanto meno se giace in un letto di ospedale in gravi condizioni. E dunque gli Insulti social vomitati dai soliti leoni da ...

Napolitano sta meglio - la polizia indaga sugli insulti sul web : Dopo l'intervento all'aorta Giorgio Napolitano sta meglio. "Il presidente continua a migliorare e si comincia a pensare ad un possibile trasferimento al reparto di degenza", ha assicurato, il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo che lo ha operato, nel bollettino medico di oggi. "Finchè è in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, però siamo molto ottimisti", ha spiegato ai giornalisti il professor Francesco ...

