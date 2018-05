Napoli | l' esito dell' incontro Sarri-AdL e i possibili scenari

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) Sarà una questione che richiederà molto tempo per essere risolta.sarà ancora il tecnico delnella prossima stagione? La risposta è molto controversa perché le parti ancora non hanno trovato una soluzione favorevole per entrambe le parti. L'tra le parti Luogotenuto molto nascosto per evitare visite da parte di giornalisti. In conclusione Aurelio de Laurentis e Mauriziosi sono incontrati nella casa del tecnico partenopeo, che è letteralmente scappato dal campo di allenamento delper seminare la visita di paparazzi indiscreti. Colloquio iniziato intorno alle 14 e durato circa un'ora; alla fine c'è stato molto ottimismo con unapparso molto sereno uscendo e mentre si dirigeva a Castel Volturno insieme al ds Giuntoli. L'si sarebbe basato solamente sul ritrovare feeling tra i 2, considerando che, dopo la sconfitta di Firenze e ...