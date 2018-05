Napoli | cena di fine stagione | ecco il messaggio dei tifosi al tecnico Sarri

Calciomercato Napoli - clamoroso retroscena su Reina - svelato il futuro di Albiol e Callejon : Calciomercato Napoli – Il Napoli è impegnato nella stagione di Serie A, l’obiettivo della squadra azzurra è quella di continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte dell’agente Manuel Garcia Quillon a Radio Crc, ecco quanto riferito dall’emittente partenopea: “Ci ...

Fiorentina-Napoli - l’incredibile retroscena : “ecco cosa è successo al termine della partita” : Fiorentina-Napoli, nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Napoli, sconfitta per la squadra di Sarri ma match condizionato dall’espulsione del difensore Koulibaly dopo pochi minuti, poi si è scatenato Simeone, autore di una tripletta. Nel frattempo emerge un retroscena e riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, alcuni calciatori del Napoli al triplice fischio dell’arbitro si sono ...

Napoli - colpo di scena : De Laurentiis pensa al ritorno di Benitez : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di “Radio Crc”, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso ritorno di Benitez in caso di addio a Sarri. ritorno A SORPRESA L’attuale tecnico del Newcastle potrebbe essere l’indiziato numero uno a sostituire Sarri in caso di addio. Tutto da valutare […] L'articolo Napoli, colpo di scena: De Laurentiis pensa al ...

Buffon - furiosa lite nello spogliatoio : il retroscena di Juve-Napoli - : Come a Madrid, Gianluigi Buffon è stato protagonista di un altro sfogo epico dopo la sconfitta nel match scudetto contro il Napoli. Questa volta il portiere della Juventus non ha esternato la sua rabbia davanti alle telecamere e contro l’arbitro, ma negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, sgridando apertamente i suoi compagni per il ko interno che ha riaperto totalmente i giochi per la corsa allo scudetto.La Gazzetta dello Sport riporta di un ...

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...

Juventus-Napoli : 0-0 La Diretta. Allo Stadium va in scena la sfida scudetto : Va in scena nel posticipo domenicale delle ore 20.45, agli ordini dell'arbitro designato Gianluca Rocchi, la sfida scudetto tra la Juventus ed il Napoli. Se i bianconeri dovessero conquistare la...

Juventus-Napoli - tifosi a ‘contatto’ : la scena è clamorosa [VIDEO] : Juventus-Napoli, tifosi a ‘contatto’: la scena è clamorosa. Si avvicina sempre di più il big match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, partita scudetto che vale la stagione. tifosi di Napoli e Juventus si sono incontrati per le vie di Torino e si sono uniti in cori simpatici. Uno di questi è stato particolarmente importante. “Noi non siamo per la violenza” hanno cantato napoletani e bianconeri. Si è trattato solo di ...

Napoli-Younes - il retroscena dall’Olanda : “ecco perchè ha rifiutato il trasferimento” : Napoli-Younes, il retroscena. L’arrivo a Napoli, poi la fuga. Giallo sul mancato trasferimento di Younes al club azzurro, adesso dall’Olanda arrivano clamorose indiscrezioni. Secondo quanto riporta il De Telegraaf non sarebbero i motivi di famiglia la principale causa del cambio di decisione da parte del calciatore ma sarebbe rimasto “scioccato” dalla città e da un faccia a faccia con i camorristi. Poi il primo incontro ...