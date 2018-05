Napoli | a Castel Sant’Elmo arriva la filosofia di Immanuel Kant nella notte dei musei

Napoli - Sarri striglia i suoi : cos'è successo a Castel Volturno : Dopo il crollo con la Fiorentina, è il momento più delicato della stagione in casa Napoli . Maurizio Sarri La Gazzetta dello Sport , ha cominciato ieri la settimana che porta alla sfida contro il Torino con una bella lavata di testa ai suoi calciatori. La squadra azzurra è apparsa come svuotata dal punto di vista mentale e ...

Napoli - la festa continua a Castel Volturno. E la nonna si dichiara a Mertens : Un giorno di festa grande a Castel Volturno , sequel di quanto accaduto dopo la notte del trionfale successo in casa della Juventus e che ha definitivamente riaperto il discorso Scudetto . Una ...

Castel Volturno - prova Suv in spiaggia e rischia di annegare/ Napoli - Manovre folli : a bordo due figli piccoli : Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: grande paura per una famiglia di Secondigliano, a bordo la moglie e due neonati, salvati dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli : azzurri al lavoro a Castel Volturno - c’è anche Hysaj : L’infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro la Norvegia dal difensore del Napoli, Elseid Hysaj, sembra meno grave del previsto. Il difensore albanese, uscito al 65′ nella sfida giocata lunedì a Elbasan, in Albania, e vinta 1-0 dagli scandinavi, si è allenato con il gruppo questa mattina a Castel Volturno effettuando poi sul campo 2 una sessione di allenamento tecnico tattico specifico per i giocatori del pacchetto ...

Castellammare - Tornano in azione i topi d'appartamento - svaligiate due abitazioni in via Napoli. Indaga la polizia : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Frana nei pressi della Valle dei Mulini, strada bloccata da un grosso masso Castellammare - O' profeta resta in galera. Rigettata richiesta di scarcerazione ...

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a Castel Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...