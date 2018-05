Nadia Toffa - premiata la sua bravura per il reportage sulla prostituzione alle 'Iene' : Nadia Toffa , inviata de Le Iene , assente dal

Nadia Toffa - un premio per dimenticare la malattia : ecco cosa ha vinto : Un premio per dimenticare la malattia. Nadia Toffa , inviata de Le Iene , ultimamente assente dal video proprio perchè impegnata a combattere il tumore, ha vinto il premio Lucchetta a Trieste : giunto ...

Nadia Toffa telefona alle Iene - tutti commossi : 'Il mio corpo si deve riposare' Video : Durante l'ultima trasmissione andata in onda del programma Le Iene, Nadia Toffa ha fatto una telefonata durante la diretta cogliendo di sorpresa tutti quanti. La presentatrice è ancora costretta al riposo a casa, a stare lontana dalle telecamere, però con una telefonata ha voluto dimostrare vicinanza ai suoi colleghi e alla redazione per rassicurarli sulle sue condizioni di salute. La telefonata della Toffa durante la diretta La Toffa ha ...

Nadia Toffa - l'abbraccio dei vip. Barbara D'Urso ed Alessia Marcuzzi : 'Torna presto' : Dopo aver parlato della sua malattia tanti amici del mondo dello spettacolo le sono stati vicino, come dimostra anche il suo ultimo post sui social. È di domenica scorsa l'annuncio della sua non ...

Nadia Toffa sta male - l'affetto dei vip. Da Barbara D'Urso ad Alessia Marcuzzi : «Torna presto» : Nadia Toffa ha annunciato ufficialmente che domenica prossima sarà in studio a condurre Le Iene . I recenti post su Instagram avevano anche preoccupato i suoi follower, visto che aveva dovuto ...

Nadia Toffa rassicura : “Giuro che ci rivediamo presto!” : “Giuro che ci rivediamo presto, presto, presto“: con queste parola Nadia Toffa rassicura i suoi fan: “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci ...

Nadia Toffa non torna a Le Iene/ La telefonata in diretta : "Devo fare la brava - domenica prossima ci sarò!" : Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha comunicato la notizia ai fans con un messaggio pubblicato sui social promettendo di tornare presto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:16:00 GMT)

Le Iene - Nadia Toffa telefona in diretta : “Vorrei essere lì con voi ragazzi …” : Dopo l’annuncio sui suoi social e sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene, Nadia Toffa ha telefonato ai suoi colleghi durante la diretta del programma di Italia 1. L’amatissima conduttrice ha così svelato quanto ritornerà in tv e tranquillizzato tutti i fan che negli ultimi giorni si erano particolarmente preoccupati per il suo stato di salute. Come sta Nadia Toffa? Come mai è dovuta rimanere a casa per ben due domeniche, dovendo ...

Il messaggio di Nadia Toffa ai suoi fan trasmette di nuovo speranza : Il messaggio di Nadia Toffa " Eccomi qui ! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica ...

Nadia Toffa ancora assente a Le Iene : il messaggio su Facebook : Nadia Toffa salta di nuovo la puntata de Le Iene e per rassicurare i fan posta un messaggio su Facebook: “Eccomi qui! – scrive – Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leIene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma ...

