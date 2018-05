Nadal | ' Ora testa a Fognini Shapovalov? Gli serve solo tempo'

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Fognini-Nadal - a che ora si gioca? Il programma e come vedere in tv i quarti degli Internazionali d’Italia 2018 : Tempo di quarti di finale agli Internazionali d’Italia di tennis 2018: al Foro Italico di Roma domani tutto il Bel Paese sarà concentrato sulla sfida tra Fabio Fognini e Rafael Nadal. Il ligure, che ha già sconfitto tre volte il fenomeno iberico, va a caccia del super scalpo per centrare l’accesso al penultimo atto. Servirà il miracolo sulla terra rossa della Capitale. Sul Centrale servirà il Fognini dei giorni migliori per provare a ...

Fognini-Nadal - Internazionali d’Italia Roma 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini affronterà Rafael Nadal ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure, dopo aver spazzato via Gojowczyk, attendeva il maiorchino che non ha avuto particolari problemi contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero 1 italiano sfiderà così il mancino di Manacor, grande favorito della vigilia, ma spinto dal calorosissimo pubblico del Foro Italico di Roma andrà a caccia di una vera e propria ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - il prossimo avversario e il tabellone. Ora Rafael Nadal per l’impresa? : Fabio Fognini è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, riportando così il tricolore nella fase calda del tabellone maschile dopo sei anni dall’ultima volta. Il ligure, dopo l’impresa firmata contro Dominic Thiem, oggi ha regolato Peter Gojowczyk e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale (in programma domani venerdì 18 maggio). Il 30enne seguirà con parecchio interesse il match tra ...

Internazionali Roma 2018 - quarti di finale : quando gioca Fabio Fognini? Data - programma - orario d’inizio - tv e avversario : sfida a Rafael Nadal? : Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure ha demolito il tedesco Peter Gojowczyk e prosegue così la propria avventura sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. Un italiano torna tra gli otto migliori giocatori del torneo di casa e domani scenderà nuovamente in campo per cercare l’accesso alle semifinali. Il 30enne attende di conoscere il suo avversario: sarà Rafael ...

Internazionali d’Italia 2018 - il tabellone di Fabio Fognini! Ora Gojowczyk - nel mirino il quarto di finale con Rafael Nadal! : Fabio Fognini vuole continuare a regalare magie agli Internazionali d’Italia 2018 e può davvero farsi largo nel tabellone. Dopo la straordinaria vittoria odierna contro Dominic Thiem, numero 8 al mondo reduce dal successo su Rafael Nadal a Madrid, il ligure tornerà in campo domani per affrontare il tedesco Peter Gojowczyk (giustiziere del nostro Lorenzo Sonego) negli ottavi di finale: il numero 53 al mondo è assolutamente alla portata ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Tennis : ancora Thiem - Nadal eliminato a Madrid : ancora Domenic Thiem sulla strada di Rafa Nadal. Dopo l'anno scorso a Roma, l'austriaco riesce a bloccare lo spagnolo anche a Madrid imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. In semifinale ...

Madrid Open 2018/ Diretta live Nadal Thiem streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 02:00:00 GMT)

Madrid Open 2018/ Diretta Nadal Schwartzman streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: Rafa Nadal incrocia Diego Schwartzman nel terzo turno, ma oggi il big match è quello Wta tra la numero 1 Simona Halep e Karolina Pliskova(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 02:00:00 GMT)

Tennis - Madrid Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto avanti Edmund : 2 del mondo è stata eliminata agli ottavi dall'olandese Kiki Bertens, n. 20 Wta, che le ha concesso appena 4 giochi , 6-2, 6-2, in un'ora di gioco. Non ha tradito, invece, la n. 1, Simona Halep che ...

Tennis - Madrid : Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto : avanti Edmund : Madrid - Rafa Nadal continua la sua perfetta striscia sulla terra rossa. Dopo i successi a Montecarlo e a Barcellona , è partito con il piede giusto anche al Masters 1000 di Madrid, ottenendo il 13° ...

Tennis - Madrid : Djokovic battuto - ora tocca a Nadal. Sharapova agli ottavi : Sotto gli occhi del Fenomeno Ronaldo e del madrileno Modric, Novak Djokovic arresta il suo percorso a Madrid dove si ferma contro il britannico Kyle Edmund 6-3 2-6 6-3. Il serbo ex numero 1 al mondo aveva battuto Nishikori al primo turno dando notevoli segnali di ripresa. Ieri Nole è stato sconfitto in tre set e ha mostrato di essere ancora piuttosto indietro sul piano fisico. E' il ...

Atp Madrid 2018/ Diretta Nadal Monfils streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: esordio per Rafa Nadal nel Master 1000 di casa, lo spagnolo affronta Gael Monfils e va a caccia del secondo titolo consecutivo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 02:00:00 GMT)