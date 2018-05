Muore un operaio all' Ilva | i sindacati proclamano lo sciopero

Ilva - operaio Muore travolto da una fune. Scatta lo sciopero : Ilva , operaio muore travolto da una fune. Scatta lo sciopero L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. Il giovane che ha perso la vita lavorava per una ditta in appalto. Protesta immediata dei sindacati Parole chiave: ...

Ilva - operaio di 28 anni Muore travolto da una fune : Ilva , operaio di 28 anni muore travolto da una fune L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. Il giovane che ha perso la vita lavorava per una ditta in appalto. I sindacati proclamano lo sciopero immediato Parole chiave: ...

Ilva : Muore operaio di 28 anni : L'uomo stava lavorando al porto. Colpito, forse, da una fune pesante. I sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil: sciopero immediato - Oggi l' Ilva di Taranto, impegnata in assemblee per i ...

Ilva - operaio di 28 anni Muore travolto da una fune - : L'incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. Il giovane che ha perso la vita lavorava per una ditta in appalto. I sindacati proclamano lo ...

Ilva - operaio di 28 anni Muore travolto da una fune : Cosimo Fuggiano, 28 anni , lavorava per la ditta in appalto Ferplast: è stato colpito da una pesante fune che si è sganciata da una gru.Continua a leggere

Ilva - operaio 28enne Muore travolto da una fune a Taranto. Sciopero immediato dei lavoratori fino a venerdì mattina : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva , è morto travolto da una fune . L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...

Taranto - operaio Muore travolto da fune : 10.40 Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, 28 anni, è morto in un incidente avvenuto nel reparto Ima,al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. L'incidente sarebbe avvenuto nel corso del cambio funi per una macchina scaricatrice: un cavo srebbe saltato travolgendo il giovane lavoratore. Inutile l'intervento degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, ...

Ilva : Muore operaio di 35 anni : L'uomo stava lavorando al porto. Colpito, forse, da una fune pesante - Oggi l' Ilva di Taranto, impegnata in assemblee per i posti di lavoro, si sveglia con una brutta notizia: un operaio di circa 35 ...

Ilva - operaio 28enne di una ditta in appalto Muore travolto da una fune : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva, è morto travolto da una fune. Secondo fonti sindacali, l’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione sembra che un cavo sia saltato durante il cambio funi per la macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...