Muore per l' esplosione di sigaretta elettronica | primo caso negli Usa

Usa - Muore un 38enne per l’esplosione di una sigaretta elettronica : Usa, muore un 38enne per l’esplosione di una sigaretta elettronica Tallmadge D’Elia è la prima persona a morire in questo modo, ma incidenti simili sono già capitati a 195 americani. Alcuni di loro hanno riportato ferite molto gravi Continua a leggere L'articolo Usa, muore un 38enne per l’esplosione di una sigaretta elettronica proviene da NewsGo.

Sara - 14 anni - Muore cadendo dal tetto di un capannone per recuperare un pallone : Sara Indorante è salita sul tetto in plexiglas di un capannone : la copertura si è però sfondata sotto il suo peso facendole fare un volo di 10 metri.Continua a leggere

ILVA - Muore OPERAIO 28ENNE TRAVOLTO DA UNA FUNE/ La nota diffusa dall’azienda : ILVA , incidente mortale sul lavoro: MUORE OPERAIO di 28 anni, TRAVOLTO da una FUNE di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo TRAVOLTO da un cavo: sciopero immediato(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:00:00 GMT)

Rodengo Saiano - 14enne Muore nel sonno per un malore improvviso/ Tragedia in provincia di Brescia : Rodengo Saiano, 14enne muore nel sonno per un malore improvviso. Tragedia in provincia di Brescia, dove una ragazzina è scomparsa mentre dormiva, così come Davide Astori(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:10:00 GMT)