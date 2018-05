Mps | le parole di Borghi creano un caso Il titolo crolla in Borsa 

Mps - Padoan su parole Borghi - programma M5s/Lega : "Non distruggere... : Il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando 'a non distruggere fiducia e risparmi' dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico ...

Mps - il titolo crolla per le parole di Borghi. Padoan : "Salvaguardare i risparmi" : Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , in una nota. In effetti, il titolo aveva iniziato a riprendersi dopo l'ultima trimestrale: il mercato ha iniziato a vedere una via d'uscita ...