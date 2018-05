Mps | la Lega | «Cambiare la governance»  E il titolo va a picco a Piazza Affari

Contratto 5S-Lega fa crollare Mps : Roma, 17 mag. , AdnKronos, - Tonfo di Mps a Piazza Affari. L'indicazione, nella bozza del Contratto tra M5S e Lega, che il governo dovrà rivedere gli obiettivi del Monte dei Paschi di Siena ha ...

Piazza Affari - il contratto M5S-Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...

M5S e Lega discutono anche di Mps e il titolo crolla in Borsa : La trattativa di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega ora fa tremare pure MontePaschi. A tirare in ballo la banca è Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio, che annuncia provvedimenti. In particolare un eventuale governo gialloverde starebbe pensando al cambio della governance, nonostante l'ipotesi non sia nel contratto. "È abbastanza probabile, quasi naturale pensarlo, ma è inutile metterlo nel contratto", spiega Borghi, "è ...

Mps - la Lega : «Cambiare governance» E il titolo va a picco in Borsa : -9% Padoan : «Risparmi a rischio» : Proprio l'andamento del titolo di Mps è oggetto di un durissimo intervento del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che imputa esplicitamente il forte ribasso alle anticipazioni del «contratto» ...

