Mps | il tracollo in borsa figlio del rapporto malato tra banche e politica

(Di giovedì 17 maggio 2018) Ennesima giornata difficile per Mps in. I titoli della banca senese sono stati lungamente sospesi per eccesso di ribasso e hanno poi terminato la seduta in calo dell’8,8% a 2,92 euro con oltre 9 milioni di pezzi scambiati. Il tentativo di ripresa delle quotazioni iniziato la scorsa settimana con la diffusione di conti trimestrali in utile pare già abortito. A riportare il titolo sulla terra le dichiarazioni dell’onorevole leghista Claudio Borghi che – a mercati aperti – non ha esitato a parlare del futuro della banca spiegando il punto nel contratto tra Lega e M5S che riguarda Mps in cui si dice che “la banca deve essere ripensata in un’ottica di servizio. In buona sostanza, l’obiettivo è quello di abbandonare l’idea di farci i profitti vendendola a chissà chi, ma mantenerla come patrimonio del Paese”. Nulla di trascendentale, a parte il fatto che per ottenere il via ...