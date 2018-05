Mps | il titolo crolla per le parole di Borghi Padoan | Salvaguardare i

Mps - il titolo crolla. Padoan : "Salvaguardare i risparmi" : Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , in una nota. In effetti, il titolo aveva iniziato a riprendersi dopo l'ultima trimestrale: il mercato ha iniziato a vedere una via d'uscita ...

"Ridefinire la mission di Mps " E il titolo fa -8% a Piazza Affari Lo spread a 160. Banche ancora ko : Crolla Mps in Borsa: quasi -8% e sospensione al ribasso. Dopo i recuperi delle ultime sedute che avevano portato il titolo della banca senese controllata dallo Stato sopra i tre euro grazie anche al ritorno al profitto nell'ultima trimestrale, le azioni dell'istituto guidato da Marco Morelli accusano il possibile cambio di strategia tirato in ballo Segui su Affari taliani.it

Mps torna all'utile : 188 milioni nel primo trimestre. Titolo vola in Borsa : Contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017 - Banca Monte Paschi di Siena torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni , contro la perdita di 169 milioni ...

Mps / La spirale che fa affondare il titolo in Borsa : Mps, nonostante quasi 2 miliardi di crediti fiscali, non sembra attirare né acquirenti, né la fiducia degli investitori sui mercati.

Salvate il titolo Mps : anche oggi giù in borsa. Dalla riammissione virtualmente bruciati 3.6 mld pubblici : Attesa per l'assemblea del 12 aprile. Nonostante l'intervento del Tesoro non sembra affatto risolta, tanto che si preparano buonuscite per circa 250 dirigenti -